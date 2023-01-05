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1 час назад

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Lenta.ruиещё 3

Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Кучеровка и Песчаное Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ на южно-донецком направлении. Боестолкновения произошли в районе населенного пункта Пречистовка в Донецкой народной республике.

Армия,Игорь Конашенков,
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