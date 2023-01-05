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20 минут назад

Министр экономики ФРГ пообещал Украине продолжить поставки вооружений

Газета.Ruиещё 1

Глава минфина Германии Роберт Хабек заявил, что Германия продолжит поставки вооружений Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Министр экономики ФРГ пообещал Украине продолжить поставки вооружений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, Берлин не перестанет поставлять оружие Киеву, а также будет «адаптировать помощь под ситуацию на поле боя».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц подвергается давлению со стороны политических союзников в Германии, требующих поставить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

По словам эксперта по вопросам обороны Маркуса Фабера, после того, как Франция пообещала поставить Киеву боевые бронированные машины, Германия должна последовать ее примеру. Также администрация Шольца должна начать обучение украинских военных эксплуатации боевого танка «Леопард» и боевой машины пехоты «Мардер», считает он.

Шольц до сих пор сопротивлялся призывам напрямую поставлять современные боевые машины, утверждая, что эта политика должна быть сначала согласована между Европейским союзом и союзниками по НАТО.

Армия,Роберт Хабек,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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