В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Украины на границе

Украинская сторона устраивает периодические провокации на границе с Белоруссией , сообщили в Государственном пограничном комитете республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Отмечаются случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай – в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», - сказал представитель пограничного контроля Белоруссии.

Он уточнил, что сотрудники белорусской стороны не поддаются на провокации и готовы к различным возможным действиям. Погранкомитет взаимодействует с МЧС и Красным Крестом. Уточняется, что для украинских беженцев на границе созданы все условия для приема, обогрева и пропуска.