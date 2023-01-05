В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Украины на границе

Украинская сторона устраивает периодические провокации на границе с Белоруссией, сообщили в Государственном пограничном комитете республики. Об этом пишет РИА Новости.
«Отмечаются случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай – в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», - сказал представитель пограничного контроля Белоруссии.
Он уточнил, что сотрудники белорусской стороны не поддаются на провокации и готовы к различным возможным действиям. Погранкомитет взаимодействует с МЧС и Красным Крестом. Уточняется, что для украинских беженцев на границе созданы все условия для приема, обогрева и пропуска.
«На территории сопредельного государства периодически слышны выстрелы, как одиночные, так и очередями. Слышны звуки тяжелой техники. Исходя из опроса пересекающих границу, говорили, что на территории сопредельного государства выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра», - рассказал источник.
Напомним, в сентябре Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с февраля 2022 года в республику прибыли около 51,5 тысячи беженцев из Украины.