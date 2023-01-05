МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате репараций

В Министерстве иностранных дел Польши сделали заявление о том, что руководство Германии дипломатической нотой сообщило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, который был причинен в период Второй мировой войны. Об этом информирует РИА Новости.

Немецкое внешнеполитическое ведомство дало ответ на польскую ноту, которая была направлена еще в начале октября, в конце декабря. В Польше получили документ третьего января.

В послании правительства Германии, как проинформировали в МИД Польши, указано, что вопрос о репарациях закрыт и Берлин не собирается вести переговоры об этом. При этом в Варшаве пообещали продолжить усилия по урегулированию этого вопроса.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил о просьбе к Организации объединенных наций поспособствовать получению военных репараций от немецкой стороны.