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19 минут назад

МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате компенсаций за Вторую мировую войну

FBM.ru

В Министерстве иностранных дел Польши сделали заявление о том, что руководство Германии дипломатической нотой сообщило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, который был причинен в период Второй мировой войны. Об этом информирует РИА Новости.

МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате репараций
Фото: FBM.ruFBM.ru

Немецкое внешнеполитическое ведомство дало ответ на польскую ноту, которая была направлена еще в начале октября, в конце декабря. В Польше получили документ третьего января.

В послании правительства Германии, как проинформировали в МИД Польши, указано, что вопрос о репарациях закрыт и Берлин не собирается вести переговоры об этом. При этом в Варшаве пообещали продолжить усилия по урегулированию этого вопроса.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил о просьбе к Организации объединенных наций поспособствовать получению военных репараций от немецкой стороны.

До этого Варшава направила в 50 регионов Европейского союза, Североатлантического блока и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Берлина компенсаций за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.

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