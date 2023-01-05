Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

В бесполетную зону P-73 рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Еля проник беспилотник КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Инцидент произошел 26 декабря. «Он [дрон — прим. «Лента.ру»] ненадолго пролетел над северным краем зоны, но не приблизился к ключевым объектам безопасности», — рассказал чиновник Южной Кореи на условиях анонимности. Отмечается, что радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километров. О проникновении БПЛА в зону Юн Сок Елю доложил министр обороны Ли Чжон Соп во время совещания, посвященному мерам по борьбе с дронами.

Уточняется, что это был один из пяти летательных аппаратов, которые пересекли военную демаркационную линию. Южнокорейским военным не удалось их сбить, что вызвало вопросы по поводу их системы противовоздушной обороны, пишет агентство.