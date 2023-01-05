В Германии назвали главное преимущество российской армии перед ВСУ

Артиллерия является преимуществом российской армии перед Вооруженными силами Украины . С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине , возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.

«Превосходство России в этой области [артиллерии] сохранится», — сделал прогноз Меллинг в материале немецкого издания Zdf. По его мнению, преимущество России в этом виде вооружения может со временем уменьшиться из-за большого расхода боеприпасов.

В ходе спецоперации на Украине Россия в 2023 году задействует и другой вид вооружения — стратегические самолеты, сообщает «Национальная служба новостей». Так, в боевых действиях российскими военными будет сделан упор на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, отмечает RT.