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32 минуты назад

В Германии назвали главное преимущество российской армии перед ВСУ

Ura.Ru

Артиллерия является преимуществом российской армии перед Вооруженными силами Украины. С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.

В Германии назвали главное преимущество российской армии перед ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Превосходство России в этой области [артиллерии] сохранится», — сделал прогноз Меллинг в материале немецкого издания Zdf. По его мнению, преимущество России в этом виде вооружения может со временем уменьшиться из-за большого расхода боеприпасов.

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В ходе спецоперации на Украине Россия в 2023 году задействует и другой вид вооружения — стратегические самолеты, сообщает «Национальная служба новостей». Так, в боевых действиях российскими военными будет сделан упор на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, отмечает RT.

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