Мобилизация: последние новости на сегодня 5 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 января 2023, в материале «Рамблера».

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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях мобилизованным сохранят зарплату до 1 июля

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Мобилизованным для участия в боевых действиях на Украине из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей пообещали оставить прежней заработную плату до 1 июля 2023 года. Однако власти сделают это лишь при условии, что мобилизованные работали на момент вхождения соответствующих регионов в состав РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление на сайте правительства.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины состоялись референдумы по вопросу вхождения в состав России. По итогам голосования избирательные комитеты сообщили, что большинство жителей относятся к этой идее положительно. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее положение 30 сентября.

Пермяков из учебного центра в Тюмени отправляют на фронт

Жителей Пермского края, прошедших боевую подготовку в учебном центре Тюмени, готовы отправить на Украину для участия в боевых действиях. Отправка дивизиона состоится уже сегодня, 5 января. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Компрос», получивший информацию от краевых властей.

Как говорится в сообщении, 4 января прошла отправка на Украину воинской части, состоявшей в том числе из мобилизованных жителей Пермского края. Отправка дополнительного дивизиона назначена на 5 января. Уточняется, что солдаты должны будут пройти службу в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Новой волны мобилизации после новогодних праздников не последует

Сегодня в России нет никаких условий и предпосылок для проведения второй волны мобилизации. Такое заявление сделал депутат комитета по обороне Государственной Думы Андрей Гурулев, передает «Чита.Ру».