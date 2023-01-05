Спецоперация на Украине 5 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 января 2023 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

Опубликованы переговоры польских наемников на Украине

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Перед новогодними праздниками командование ВСУ перебросило две группы наемников из Польши в Марьинку, где находится наиболее сложный участок фронта. Реплики наемников в зоне боевых действий опубликовал бывший заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Он пояснил, что общая численность двух групп — более 120 человек. Из них в живых остались только 28 наемников. Российской стороне удалось перехватить и расшифровать их сообщения, из которых следует, что они оказались в весьма затруднительном положении.

«...украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать... не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», — пишет Безсонов.

ВСУ выпустили по ДНР более 350 снарядов за сутки

Военные силы Украины за сутки выпустили 359 снарядов различных калибров по населенным пунктам ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, украинские солдаты совершили 51 обстрел из артиллерии калибра 155 и 152 мм на донецком направлении, 10 обстрелов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм на ясиноватском направлении, 14 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 122 мм на горловском направлении, а также применили минометы. Всего было использовано 359 единиц различных боеприпасов.

Издание отмечает, что в результате обстрелов один человек погиб, еще четверо пострадали, включая одного ребенка.

Россия добивается прогресса в боях в районе Артемовска

В США считают, что Россия успешно закрепляет свои позиции в ходе боев в районе Артемовска. Такое мнение выразил представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.