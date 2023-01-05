Вашингтон испугался войны с Россией и Китаем

В новом 2023 году для США существуют три внешнеполитических угрозы. К такому выводу пришел директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill, передает РИА Новости.

Первой угрозой эксперт назвал риск вооруженного конфликта между США и Россией или Китаем, не исключено, что война может идти с двумя государствами сразу.

«Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США», — подчеркнул Старс.

Второй причиной для беспокойства он считает потенциальную эскалацию конфликта в некоторых регионах, которая в итоге может привести к применению ядерного оружия. Эксперт обеспокоен положением дел на Корейском полуострове, противостоянием Ирана и Израиля, конфликтом между Пакистаном и Индией, столкновением США и Китая в Южно-Китайском море, а также стычками с участием Индии и Китая.

Третьей угрозой Старс обозначил распространение ядерного оружие, а также негативные последствия прочих факторов, например, изменение климата. Он указал, что проблема загрязнения окружающей среды становится все более актуальной, неутешительные результаты уже наблюдаются в Сомали, Сахеле и Центральной Америке.