В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
39 минут назад

Вашингтон испугался войны с Россией и Китаем

Елена Прошина

В новом 2023 году для США существуют три внешнеполитических угрозы. К такому выводу пришел директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill, передает РИА Новости.

Вашингтон испугался войны с Россией и Китаем
Фото: flickr.comflickr.com

Первой угрозой эксперт назвал риск вооруженного конфликта между США и Россией или Китаем, не исключено, что война может идти с двумя государствами сразу.

«Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США», — подчеркнул Старс.

Второй причиной для беспокойства он считает потенциальную эскалацию конфликта в некоторых регионах, которая в итоге может привести к применению ядерного оружия. Эксперт обеспокоен положением дел на Корейском полуострове, противостоянием Ирана и Израиля, конфликтом между Пакистаном и Индией, столкновением США и Китая в Южно-Китайском море, а также стычками с участием Индии и Китая.

Третьей угрозой Старс обозначил распространение ядерного оружие, а также негативные последствия прочих факторов, например, изменение климата. Он указал, что проблема загрязнения окружающей среды становится все более актуальной, неутешительные результаты уже наблюдаются в Сомали, Сахеле и Центральной Америке.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал три места, где развитие событий может привести к военному конфликту с участием ведущих держав мира: Тайвань, Украина и Корейский полуостров.

Армия,Алексей Пушков,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители