В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

ВМФ России получит АПЛ "Пермь" с гиперзвуковыми "Цирконами" в 2026 году

ТАССиещё 1

Первый штатный носитель подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" - атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") - будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Подлодка "Пермь" с "Цирконами" появится на вооружении у ВМФ России
Фото: Минобороны РФ/ТАССМинобороны РФ/ТАСС

"Передача флоту подлодки "Пермь" с "Цирконами" запланирована на 2026 год. До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

4 октября 2021 года подлодка проекта 885 "Северодвинск" впервые выполнила испытательные пуски ракет "Циркон" из надводного и подводного положений в акватории Белого моря.

АПЛ "Пермь" - шестая по счету субмарина семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). АПЛ "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск" находятся в боевом составе ВМФ России. Как ранее сообщил источник ТАСС, именно "Пермь" среди АПЛ проекта 885М станет первым штатным носителем "Цирконов", и в связи с принятием их на вооружение эта подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц, которые являются носителями ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ".

Армия,Севмаш,Объединенная судостроительная корпорация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители