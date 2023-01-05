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7 минут назад

На Украине увидели бойцов спецподразделений Запада

Lenta.ruиещё 1

На Украину под видом наемников прибыли бойцы спецподразделений Запада. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции и депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский.

На Украине увидели бойцов спецподразделений Запада
Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander RectorU.S. Army / Sgt. Alexander Rector

По его данным, большинство сотрудников западных спецподразделений уволились с прошлого места службы и приехали в республику.

«Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно. То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — объяснил офицер НМ ДНР.

Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что «украинцы сбежали, а нас не предупредили», а также сообщает о больших потерях среди бойцов.

Армия,Андрей Баевский,Даниил Безсонов,
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