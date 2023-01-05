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1 час назад

Украина дважды за полтора часа обстреляла Донецк и Горловку

ТК «Звезда»

Украинские националисты выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке примерно за полтора часа. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украина дважды за полтора часа обстреляла Донецк и Горловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:28 - н.п. Щербиновка – н.п. Горловка (ЦГР): выпущены 4 снаряда калибром 155 мм; 00:29 - н.п. Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущены 4 снаряда калибром 155 мм; 00:31 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - говорится в одном из сообщений.

Второе сообщение дополняет информацию: ранее по Донецку уже попало 10 «натовских» снарядов, еще 6 ударили по Горловке.

За 4 часа боевики несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В общей сложности ими было выпущен 61 снаряд.

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