Военный аналитик спрогнозировал новые вооруженные конфликты в 2023 году

«В Польше простой народ понимает, что высока вероятность того, что их страна примет непосредственное участие в украинском конфликте. Скорее всего это произойдет в виде ввода частных военных компаний. Возможно, если на Украине начнется хаос, то Польша официально введет свои войска на Западную Украину и вернет свой любимый Львов. Весьма вероятны столкновения между украинскими и польскими войсками. Поляки в принципе Украину ненавидят за польскую резню. И кто гарантирует, что там не будут факты мести и расправ», — сказал Владимир Прохватилов.