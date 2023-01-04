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17 минут назад

Вероятность выхода США из НАТО оценили

Елена Прошина

Шанс, что США выйдет из НАТО, является нулевым, разговоры об этом поднимаются в попытках напугать европейские страны, чтобы они усилили помощь Украине. Такое мнение в беседе с «Известями» высказал политолог Юрий Светов.

Вероятность выхода США из НАТО оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее американский журналист Стив Маккэнн заявил, что после окончания российско-украинского конфликта США нужно выйти из НАТО. Он объяснил необходимость такого шага огромными затратами Вашингтона на альянс и поддержку Киева.

По мнению Светова, вероятность данного сценария является нулевой, ведь выход США из НАТО фактически означал бы роспуск блока. Он отметил, что такое развитие событий невыгодно Соединенным Штатам, ведь они используют альянс, чтобы решать свои проблемы.

«Мне кажется, это скорее попытка напугать Европу, чтобы она еще больше старалась на Украине. Сейчас они просто сравнили расходы на Украину — Штаты потратили больше, чем Европа. Ну, давайте, ребята, поднатужьтесь, дайте еще денег», — добавил политолог.

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Светов считает, что если НАТО и перестанет существовать, то для этого может понадобиться «развал США», а они это делать «пока не собираются». В качестве альтернативы в таком случаем может стать общая европейская армия, идею которой ранее выдвигал президент Франции Эммануэль Макрон, или саммит демократии. Но и та, и другая структуры все равно будут находиться под «полным вниманием США», заключил политолог.

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