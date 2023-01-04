Вероятность выхода США из НАТО оценили

Шанс, что США выйдет из НАТО, является нулевым, разговоры об этом поднимаются в попытках напугать европейские страны, чтобы они усилили помощь Украине. Такое мнение в беседе с «Известями» высказал политолог Юрий Светов.

Ранее американский журналист Стив Маккэнн заявил, что после окончания российско-украинского конфликта США нужно выйти из НАТО. Он объяснил необходимость такого шага огромными затратами Вашингтона на альянс и поддержку Киева.

По мнению Светова, вероятность данного сценария является нулевой, ведь выход США из НАТО фактически означал бы роспуск блока. Он отметил, что такое развитие событий невыгодно Соединенным Штатам, ведь они используют альянс, чтобы решать свои проблемы.

«Мне кажется, это скорее попытка напугать Европу, чтобы она еще больше старалась на Украине. Сейчас они просто сравнили расходы на Украину — Штаты потратили больше, чем Европа. Ну, давайте, ребята, поднатужьтесь, дайте еще денег», — добавил политолог.