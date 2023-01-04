Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами

Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», поменял баланс сил между флотами России и Запада в пользу первой. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал доктор военных наук Константин Сивков.

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Он отметил, что даже один такой корабль «довольно существенно изменил соотношение сил на море, на Северном флоте, в пользу Военно-морского флота РФ». По словам Сивкова, фрегат обладает оружием, которое в одиночку способно обеспечить вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.

Эксперт уверен, что это «прекрасно понимают» и Соединенные Штаты, и другие страны.