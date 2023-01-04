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12 минут назад

Военный эксперт заявил, что «Адмирал Горшков» поменял баланс сил между Западом и РФ

Елена Прошина

Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», поменял баланс сил между флотами России и Запада в пользу первой. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что даже один такой корабль «довольно существенно изменил соотношение сил на море, на Северном флоте, в пользу Военно-морского флота РФ». По словам Сивкова, фрегат обладает оружием, которое в одиночку способно обеспечить вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.

Опубликованы кадры выдвижения фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу

Эксперт уверен, что это «прекрасно понимают» и Соединенные Штаты, и другие страны.

Ранее в среду, 4 января, прошла церемония выхода «Адмирала Горшкова» на боевую службу. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль.

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