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26 минут назад

Опубликованы переговоры польских наемников в зоне СВО

Lenta.ruиещё 1

Незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. Их переговоры в зоне специальной военной операции (СВО) в среду, 4 января, публикует замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Опубликованы переговоры польских наемников в зоне СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Безсонов уточнил, что речь идет о группах общей численностью чуть больше 120 человек. Из них в живых остались 28 наемников. Из расшифрованных радиоперехватов следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении.

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«...украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...»

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что с февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.

Армия,Даниил Безсонов,Владимир Рогов,
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