В Ростех войдут свыше 10 военных заводов

Более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии войдут в госкорпорацию "Ростех". Об этом говорится на портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что 100% акций этих предприятий, находящихся в федеральной собственности, предписано передать в качестве имущественного взноса "Ростеху".

Речь идет об Алексинском химическом комбинате в Тульской области, "Авангарде" в Башкирии, "Анозите" в Новосибирской области, заводе имени Морозова в Ленинградской области, государственном НИИ химических продуктов в Татарстане, Казанском государственном казенном пороховом заводе в Татарстане, НПО "Казанский завод точного машиностроения" в Татарстане, заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, комбинате "Каменский" в Ростовской области, ФКП "Самарский завод "Коммунар", Пермском пороховом заводе, Саранском механическом заводе, федеральном центре двойных технологий "Союз" в Московской области и Тамбовском пороховом заводе.