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35 минут назад

Военная разведка Украины заявила о планах Киева начать наступление весной

Lenta.ru

Киев хочет активизировать весной боевые действия. О планах наступления сообщил руководитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC.

Военная разведка Украины заявила о планах Киева начать наступление весной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Буданова, разведка ожидает, что «самые горячие бои» будут в марте.

«Украина планирует крупное наступление весной», — добавил он, не уточнив детали.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона не видят готовности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление.

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Он также отметил, что Вооруженные силы России отслеживают ситуацию и наносят упреждающие удары по формирующимся группировкам ВСУ.

Армия,Евгений Балицкий,
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