Военная разведка Украины заявила о планах Киева начать наступление весной

Киев хочет активизировать весной боевые действия. О планах наступления сообщил руководитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC.

По мнению Буданова, разведка ожидает, что «самые горячие бои» будут в марте.

«Украина планирует крупное наступление весной», — добавил он, не уточнив детали.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона не видят готовности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление.