The American Thinker: США должны выйти из НАТО

«Как только мирный договор будет подписан, Соединенные Штаты, если они заботятся о своем будущем, должны объявить о своем выходе из НАТО и об обязательстве помогать финансировать и вмешиваться в европейские дрязги по безопасности.», — заявил Маккэнн изданию The American Thinker. Кроме того, он считает, что европейские страны могли бы сформировать новый союз для сотрудничества с Россией.