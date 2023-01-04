The American Thinker: США должны выйти из НАТО

Когда закончится конфликт на Украине, Америка должна выйти из НАТО, иначе это спровоцирует новые конфликты. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Стив Маккэнн. Он также призвал прекратить финансирование европейских государств.
«Как только мирный договор будет подписан, Соединенные Штаты, если они заботятся о своем будущем, должны объявить о своем выходе из НАТО и об обязательстве помогать финансировать и вмешиваться в европейские дрязги по безопасности.», — заявил Маккэнн изданию The American Thinker. Кроме того, он считает, что европейские страны могли бы сформировать новый союз для сотрудничества с Россией.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Америка должны готовиться к затяжному конфликту на Украине. Он также считает, что скорейшим путем для завершения конфликта станет усиление военной поддержки, сообщает телеканал 360. Столтенберг не исключил поставку ракет средней дальности на Украину.