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15 минут назад

Кулеба: подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot началась

Лера Букина

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о старте подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-брифинга, передает РИА Новости.

Кулеба: подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot началась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Системы ПВО Patriot были включены в пакет военной помощи Украине, разработанный США.

Кулеба подчеркнул, что в прошлом году было принято «революционное решение» о предоставлении Украине американских систем Patriot. Он напомнил о том, что главы Украины и США достигли данной договоренности. Украина, как указал Кулеба, очень ценит данный шаг со стороны Вашингтона.

Развертывание Patriot ожидается «в максимально короткие сроки», добавил он.

Кулеба также сообщил об активной работе президента Украины и его дипломатической команды над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений, в первую очередь западных танков и другой бронетехники.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Глава государства счел это затягиванием конфликта.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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