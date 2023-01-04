Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными комплексами «Циркон», способно прорвать морскую оборону НАТО. Такой исход предрекли в газете Express в среду, 4 января.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

Авторы статьи также отметили, что главе российского государства удалось с помощью новых передовых разработок помешать Западу «зайти слишком далеко» в попытках превратить украинский конфликт в более масштабное противостояние.