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26 минут назад

Путину предрекли прорыв морской обороны НАТО с помощью «Цирконов»

Lenta.ruиещё 6

Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными комплексами «Циркон», способно прорвать морскую оборону НАТО. Такой исход предрекли в газете Express в среду, 4 января.

Путину предрекли прорыв морской обороны НАТО с помощью «Цирконов»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Авторы статьи также отметили, что главе российского государства удалось с помощью новых передовых разработок помешать Западу «зайти слишком далеко» в попытках превратить украинский конфликт в более масштабное противостояние.

Опубликованы кадры выдвижения фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу

Ранее Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. По словам главы государства, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира. Президент пообещал, что «Циркон» будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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