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25 минут назад

Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на боевую службу

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Об этом пишет ТАСС.

На церемонии Путин подчеркнул, что ракетный комплекс морского базирования «Циркон» не имеет аналогов в мире.

«Хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз», - сказал Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также добавил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В походе он будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Напомним, о том, что фрегат скоро выйдет на боевую службу Путин говорил еще 21 декабря 2022 года на расширенном заседании коллегии Минобороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что фрегат готовится к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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