Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на боевую службу

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Об этом пишет ТАСС.

На церемонии Путин подчеркнул, что ракетный комплекс морского базирования «Циркон» не имеет аналогов в мире.

«Хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз», - сказал Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также добавил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В походе он будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет «Циркон».