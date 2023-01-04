Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы на боевую службу.

Перед отправкой корабля в дальний морской поход глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Игоря Крохмаля.