Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы на боевую службу.
Кадры выхода фрегата ««Адмирал флота Советского Союза Горшков» Минобороны опубликовало в Telegram-канале.
Перед отправкой корабля в дальний морской поход глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Игоря Крохмаля.
Ранее Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Он выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.