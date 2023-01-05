Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО

Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые стоят на вооружении выходящего на боевую службу фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», гарантированно преодолевают любую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал «Россия-24».

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Глава военного ведомства уточнил, что эти ракеты развивают скорость до девяти Махов и способны преодолевать до тысячи километров.

Ранее Шойгу анонсировал учения «Адмирала Горшкова» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он также подчеркнул, что основные усилия в ходе морского похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России.