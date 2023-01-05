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10 минут назад

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Сватово

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Сватово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для нанесения удара использовалась авиация.

На этом участке фронта подразделения ВСУ применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами, добавил источник агентства.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большую их часть составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.

Армия,Апти Алаудинов,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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