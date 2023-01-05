ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Сватово

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости .

На этом участке фронта подразделения ВСУ применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами, добавил источник агентства.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Сватово, Червонопоповкой и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большую их часть составляют поляки, которые выдают себя за добровольцев, но на самом деле являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил Польши.