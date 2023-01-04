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49 минут назад

МО России показало кадры уничтожения опорного пункта и бронетехники ВСУ

Газета.Ru

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На видео показано, что и опорный пункт, и бронетехника были ликвидированы с одного выстрела.

Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе

В Минобороны высоко оценили эффективность и точность используемых боеприпасов, но не пояснили, какие конкретно снаряды применялись для удара.

Ранее МО России показало кадры уничтожения украинских диверсантов на правом берегу Днепра с российских позиций, расположенных на левом берегу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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