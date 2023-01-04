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1 час назад

Кадыров показал видео предновогоднего обмена пленными с Украиной

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео предновогоднего обмена пленными военнослужащими с Украиной. Кадры он показал в своем Telegram-канале.

На выложенном Кадыровым ролике видно, как представители Российской Федерации выдвигаются в сторону места проведения обмена, а затем встречают выходящих из автобуса солдат. После этого их транспортируют авиацией, и по прилете некоторых из них встречают врачи.

Кадыров добавил, что в процедуру обмена вовлечены спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который обеспечил вернувшихся солдат едой, одеждой и всем необходимым.

«Мы никого не бросим на произвол судьбы и освободим каждого нашего бойца в соответствии с поручением нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина!» — подытожил Кадыров.

Ранее Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря в результате переговорного процесса. В оборонном ведомстве отмечали, что самолетами транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

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