«Ростех» начнет производство средств радиоэлектронной борьбы с дронами

В ближайшие два месяца Россия начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА. Об этом пишут «Известия».

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Как уточнили пресс-службе «Ростеха», новые системы будут как авиационные, так и наземные.

«В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», - сообщили в корпорации.

Кроме того, в «Ростехе» идет активная работа по наращиванию темпов производства оружия и спецтехники. В частности, разрабатываются вертолеты, строевые истребители, бомбардировщики, ракетоносцы, артиллерийские установки, самоходные минометы, тяжелые огнеметные системы, а также транспортные и учебно-боевые самолеты.

«Ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1». Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М», — добавили в компании.