«Ростех» начнет производство средств радиоэлектронной борьбы с дронами

В ближайшие два месяца Россия начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА. Об этом пишут «Известия».
Как уточнили пресс-службе «Ростеха», новые системы будут как авиационные, так и наземные.
«В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», - сообщили в корпорации.
Кроме того, в «Ростехе» идет активная работа по наращиванию темпов производства оружия и спецтехники. В частности, разрабатываются вертолеты, строевые истребители, бомбардировщики, ракетоносцы, артиллерийские установки, самоходные минометы, тяжелые огнеметные системы, а также транспортные и учебно-боевые самолеты.
«Ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1». Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М», — добавили в компании.
Ранее первый заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что компания увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к ракетному комплексу «Искандер». По его словам, подобные комплексы очень эффективно работают по уничтожению инфраструктуры на другой территории.