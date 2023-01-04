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38 минут назад

«Ростех» начнет производство средств радиоэлектронной борьбы с дронами

Елена Прошина

В ближайшие два месяца Россия начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА. Об этом пишут «Известия».

«Ростех» начнет производство средств радиоэлектронной борьбы с дронами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили пресс-службе «Ростеха», новые системы будут как авиационные, так и наземные.

«В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», - сообщили в корпорации.

Кроме того, в «Ростехе» идет активная работа по наращиванию темпов производства оружия и спецтехники. В частности, разрабатываются вертолеты, строевые истребители, бомбардировщики, ракетоносцы, артиллерийские установки, самоходные минометы, тяжелые огнеметные системы, а также транспортные и учебно-боевые самолеты.

«Ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1». Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М», — добавили в компании.

Ранее первый заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что компания увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к ракетному комплексу «Искандер». По его словам, подобные комплексы очень эффективно работают по уничтожению инфраструктуры на другой территории.

Армия,Наука и техника,Владимир Артяков,Ростех,
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