Заместитель командира полка погиб при ударе ВСУ по Макеевке

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки из HIMARS погиб заместитель командира полка. Это стало известно из официального комментария Минобороны России.

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По словам первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, при обстреле погиб подполковник Бачурин. Имени подполковника Севрюков не назвал.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.