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21 минуту назад

Заместитель командира полка погиб при ударе ВСУ по Макеевке

Lenta.ru

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки из HIMARS погиб заместитель командира полка. Это стало известно из официального комментария Минобороны России.

Заместитель командира полка погиб при ударе ВСУ по Макеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, при обстреле погиб подполковник Бачурин. Имени подполковника Севрюков не назвал.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

Изначально сообщалось о гибели 63 военнослужащих, позже их число увеличилось до 89. Оборонное ведомство России пообещало привлечь всех виновных в инциденте к ответственности.

Армия,Минобороны России,
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