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21 минуту назад

Стало известно о переброске подразделений ВСУ с советским оружием в Часов Яр

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения с советским оружием. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР, пишет ТАСС.

Стало известно о переброске подразделений ВСУ в Часов Яр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам офицера, прибытия артиллерийского подразделения ВСУ с орудиями и боекомплектом к ним было отмечено в районе города.

«На вооружении украинских боевиков находятся старые 152 мм советские орудия Д-20, гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 2А18 (122 мм Д-30)», — добавил он.

Марочко предположил, это данное оружие Украине могли передать страны бывшего Варшавского договора, куда помимо СССР входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко допустил, что Киев может перебросить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в район Кременной в Донбассе. Он подчеркнул, что эти данные требуют проверки, однако призвал относиться к ним серьезно, так как «с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска».

Армия,Андрей Марочко,Верховный суд,
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