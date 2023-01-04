Стало известно о переброске подразделений ВСУ в Часов Яр

По словам офицера, прибытия артиллерийского подразделения ВСУ с орудиями и боекомплектом к ним было отмечено в районе города.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко допустил, что Киев может перебросить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в район Кременной в Донбассе. Он подчеркнул, что эти данные требуют проверки, однако призвал относиться к ним серьезно, так как «с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска».