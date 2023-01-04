ВСУ попытались скрыть численность бойцов на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении используют ложные позиции. Такой тактикой они пытаются скрыть свою реальную численность на этом участке линии соприкосновения. Об этом ТАСС рассказал офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Ранее сообщалось, что Минобороны России сообщило, что российские военные на Краснолиманском направлении нанесли удары по штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины в ЛНР и ДНР и ликвидировали более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, согласно данным МО РФ, на Купянском направлении в Харьковской области российские силовики «уничтожили» более 40 военных ВСУ.