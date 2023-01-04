В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
6 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 4 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 4 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

ТАСС: российские военные получили около 10 первых новейших вертолетов Ка-52М

Видео дня

Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолеты российского производства Ка-52М переданы армии РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Российские Вооруженные силы получили около 10 боевых машин. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных вертолетов.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что модернизированный К-52 сможет взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и самолетами.

Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках

Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода сообщили, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы «Вагнер», сообщает РИА Новости.

«Это самый лучший Новый год! Я серьезно», - заявил один из бойцов на вопрос навестившего добровольцев основателя группы Евгения Пригожина, как они встретили праздник. Руководитель ЧВК «Вагнер» ответил им, что гордится мужчинами, променявшими «диван» на тренировки, и подарил им специальные тактические топорики, незаменимые в окопах.

«Думаю, от этого толка больше будет, чем проводить каникулы дома на диване. Здесь очень хорошие инструкторы, все подробно объясняют. С товарищами познакомился, и я горжусь, что нахожусь рядом с ними», — сказал 52-летний бизнесмен из Курска, записавшийся в тероборону. Он отметил, что в армии он не служил, но увлекался занятиями стрельбой.

«С детства была к этому тяга, я рад, что есть возможность проявить себя. И детям не обидно будет отвечать, когда они спросят, где я был в тяжелое для страны время», — объяснил мужчина.

«Надо готовиться в любой момент защитить и регион, и родину», — отметил доброволец.

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Семьям погибших во время специальной военной операции выплатят по 5 миллионов рублей, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.

Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере 3 миллионов рублей.

Также из указа следует, что получение этих выплат не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении прочих мер социальной поддержки.

Кроме того, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле «один месяц службы за два».

Президентский указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Армия,Евгений Пригожин,Владимир Путин,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители