Мобилизация: последние новости на сегодня 4 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 января 2023, в материале «Рамблера».

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ТАСС: российские военные получили около 10 первых новейших вертолетов Ка-52М

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Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолеты российского производства Ка-52М переданы армии РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Российские Вооруженные силы получили около 10 боевых машин. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных вертолетов.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что модернизированный К-52 сможет взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и самолетами.

Бойцы теробороны из Курска и Белгорода проводят праздники в тренировках

Добровольцы из территориальной обороны Курска и Белгорода сообщили, почему проводят праздники в тренировочном лагере группы «Вагнер», сообщает РИА Новости.

«Это самый лучший Новый год! Я серьезно», - заявил один из бойцов на вопрос навестившего добровольцев основателя группы Евгения Пригожина, как они встретили праздник. Руководитель ЧВК «Вагнер» ответил им, что гордится мужчинами, променявшими «диван» на тренировки, и подарил им специальные тактические топорики, незаменимые в окопах.

«Думаю, от этого толка больше будет, чем проводить каникулы дома на диване. Здесь очень хорошие инструкторы, все подробно объясняют. С товарищами познакомился, и я горжусь, что нахожусь рядом с ними», — сказал 52-летний бизнесмен из Курска, записавшийся в тероборону. Он отметил, что в армии он не служил, но увлекался занятиями стрельбой.

«С детства была к этому тяга, я рад, что есть возможность проявить себя. И детям не обидно будет отвечать, когда они спросят, где я был в тяжелое для страны время», — объяснил мужчина.

«Надо готовиться в любой момент защитить и регион, и родину», — отметил доброволец.

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Семьям погибших во время специальной военной операции выплатят по 5 миллионов рублей, если смерть наступила в течение года с момента увольнения со службы из-за увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач.

Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере 3 миллионов рублей.

Также из указа следует, что получение этих выплат не будет учитываться при начислении других социальных пособий и предоставлении прочих мер социальной поддержки.

Кроме того, при назначении пенсий военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и полиции, помогающим в охране государственной границы в зоне спецоперации, один день службы будет засчитываться за два, а время, проведенное ими на излечении при получении увечья, будет учитываться по формуле «один месяц службы за два».