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48 минут назад

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в ведомстве, в среду, 4 января, были зафиксированы обстрелы со стороны Украины. «По направлениям: 04.00 — населенный пункт Галициновка — Кировский район города Донецка (выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров), 04.30 — Авдеевка — Ясиноватая (выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра)», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что в результате ударов ВСУ по Макеевке ДНРпогибли 89 российских военных. Пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь.

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