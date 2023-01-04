Спецоперация на Украине 4 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 января 2023 года.

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В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

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Основной причиной гибели военнослужащих России в Макеевке стало включение и использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

По его словам, основной причиной трагедии стало включение и массовое использование личным составом, несмотря на запрет, мобильных телефонов. Это позволило украинской стороне запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих, после чего последовал ракетный удар.

Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры, чтобы исключить в будущем подобных трагедий. На месте работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, отметил Севрюков.

РИА Новости: ВСУ стреляли из миномета по решившим сдаться в плен сослуживцам

Военные Украины открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые приняли решение сдаться в плен, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виталия Лищука.

«Мы сдались <…> наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала <…>, нас ранило», — заявил он.

По словам бойца, российские военнослужащие оказали его сослуживцам первую помощь и повезли в больницу.

«Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона», — отметил Лищук.

Ранее стало известно, что украинские националистические батальоны под Авдеевкой обстреливали планирующих сдаться или покинуть территорию мобилизованных срочников Украины.

Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ бойцами «Отважных» под Кременной

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа России уничтожили бронетехнику Украины в районе Кременной, сообщает РИА Новости.

Несколько единиц техники были поражены при помощи квадрокоптеров в связке с артиллерией. Это произошло во время попытки украинских Вооруженных сил продвинуться к городу.

Один из бойцов группировки «Отважные» считает, что у военных Украины стоит задача выйти к окраинам Кременной, поэтому они продолжают наступление. Атаки были отражены российскими военнослужащими.