Отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтону следует не допустить расширения военного конфликта на Украине за ее пределы. Об этом он высказался в эфире канадского телеканала CBC.

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Дэвис заявил, что важнейшей задачей Вашингтона является сохранение кризиса на Украине в его текущих пределах. Он призвал США удержать конфликт в стране в ее границах, поскольку в противном случае мир ждут серьезные последствия.

«Если каким-либо образом потенциально в этот [конфликт] будет вовлечена любая из стран НАТОНАТО, это может обернуться катастрофой для всех нас», — предупредил американский подполковник.

По мнению эксперта, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут поразить объекты в российском тылу, чтобы как-то изменить положение в зоне боевых действий.