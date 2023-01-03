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13 минут назад

Британский премьер пообещал Украине новые поставки оружия в ближайшие недели и месяцы

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники в ближайшие недели и месяцы. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией после состоявшегося во вторник телефонного разговора между Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак пообещал Украине новые поставки оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Как заявил премьер-министр, Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит оказывать ей долгосрочную поддержку, что продемонстрировала недавняя отправка на Украину 1 000 зенитных ракет, - говорится в документе. - Помимо этого, ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя".

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19 ноября в ходе визита в Киев Сунак сообщил, что объем британской военной помощи Украине превысил £3 млрд ($3,6 млрд). Согласно уточненным данным Минобороны королевства, Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин и 100 логистических транспортных средств, спасательные вертолеты Sea King, самоходные зенитные установки Stormer, тысячи ракет Starstreak и AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, высокоточные ракеты Brimstone, более 100 тыс. артиллерийских снарядов и миллионы патронов, барражирующие боеприпасы, автономные подводные аппараты для поиска мин и несколько тонн пластичных взрывчатых веществ.

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Сунак также пообещал Киеву 125 зенитных орудий, больше тысячи ракет для поражения воздушных целей и спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Британское правительство намерено в 2023 году направить на оказание военной помощи Украине не меньше средств, чем в 2022 году.

По данным британского Минобороны, к настоящему моменту на территории королевства прошли подготовку более 11 тыс. бойцов ВСУ. Ведомство ожидает, что в течение 2023 года британские специалисты помогут подготовить еще 20 тыс. украинских военных.

Армия,В мире,СВО,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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