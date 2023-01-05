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1 час назад

ZDF: ВСУ начнут наступление по двум направлениям в январе

Ura.Ruиещё 1

В январе и феврале ВСУ начнут наступление на двух направлениях: на запорожском и на луганском. Об этом заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в эфире немецкого телеканала ZDF.

ZDF: ВСУ начнут наступление по двум направлениям в январе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тем не менее, Украина, скорее всего, возьмет на себя стратегическую инициативу в начале года и воспользуется ею для начала дальнейших контратак против российских войск в январе и феврале, когда земля замерзнет. Наиболее вероятными линиями фронта для этого являются Запорожская область и северная часть Луганской области», — сообщает Меллинг. Его слова передает ZDF.

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Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью активность наступательных действий снизилась по обе стороны из-за наступления распутицы, сообщает военкор Юрий Котенок. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Однако 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ход СВО не зависит от погодных условий.

Армия,Юрий Котенок,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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