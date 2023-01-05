ZDF: ВСУ начнут наступление по двум направлениям в январе

«Тем не менее, Украина, скорее всего, возьмет на себя стратегическую инициативу в начале года и воспользуется ею для начала дальнейших контратак против российских войск в январе и феврале, когда земля замерзнет. Наиболее вероятными линиями фронта для этого являются Запорожская область и северная часть Луганской области», — сообщает Меллинг. Его слова передает ZDF.