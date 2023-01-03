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34 минуты назад

Путин поручил Шойгу доложить о мерах Минобороны по улучшению обеспечения войск в СВО

ТАССиещё 6

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении войск СВО вооружением, экипировкой и другими средствами. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

Путин дал Шойгу связанное со спецоперацией поручение
Фото: ТАССТАСС

"Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в поручении, адресованном Шойгу.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Срок исполнения установлен до 1 февраля.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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