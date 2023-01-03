Путин дал Шойгу связанное со спецоперацией поручение

"Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", - говорится в поручении, адресованном Шойгу.