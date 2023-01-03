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26 минут назад

Politico: США отказали Зеленскому в просьбе поставить тактические ракеты для ВСУ

RT на русскомиещё 1

Соединённые Штаты отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе поставить тактические ракеты для Вооружённых сил Украины.

США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что Зеленский просил поставить тактические ракеты большой дальности ATACMS, но в американской администрации категорически отказались передавать украинским войскам тактические ракетные комплексы.

Отмечается, что в Вашингтоне посчитали передачу такой военной техники слишком опасной, поскольку дальность этих ракет составляет около 300 км.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев надеется получить ракеты большой дальности ATACMS, танки, а также ударные беспилотники в 2023 году.

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