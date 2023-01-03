США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет для ВСУ

Соединённые Штаты отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе поставить тактические ракеты для Вооружённых сил Украины.
Об этом пишет Politico.
В статье говорится, что Зеленский просил поставить тактические ракеты большой дальности ATACMS, но в американской администрации категорически отказались передавать украинским войскам тактические ракетные комплексы.
Отмечается, что в Вашингтоне посчитали передачу такой военной техники слишком опасной, поскольку дальность этих ракет составляет около 300 км.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев надеется получить ракеты большой дальности ATACMS, танки, а также ударные беспилотники в 2023 году.