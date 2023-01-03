США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет для ВСУ

Соединённые Штаты отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе поставить тактические ракеты для Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что Зеленский просил поставить тактические ракеты большой дальности ATACMS, но в американской администрации категорически отказались передавать украинским войскам тактические ракетные комплексы.

Отмечается, что в Вашингтоне посчитали передачу такой военной техники слишком опасной, поскольку дальность этих ракет составляет около 300 км.