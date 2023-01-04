Названо преимущество российских военных над ВСУ

У российских военных есть преимущество над Вооруженным силами Украины (ВСУ), поскольку первые применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), затраты на которые гораздо меньше, чем на украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), которыми приходится сбивать эти дроны. В долгосрочной перспективе это может сыграть на руку Москве, говорится в статье The New York Times.

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«Существует растущий дисбаланс: многие из оборонительных вооружений Украины, таких как ракеты класса «земля-воздух», стоят намного дороже, чем беспилотники», — пишет издание, подчеркивая, что в случае затягивания военного конфликта Киев окажется в невыгодном положении.

Газета отмечает, что в этом случае выйти победителем может та сторона, чьи затраты на военные действия окажутся меньше. Для сравнения, запуск беспилотника обходится примерно в семь раз дешевле, чем применение средств ПВО для его уничтожения, уточняет NYT.