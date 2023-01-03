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25 минут назад

МО: ВС РФ продолжают наступление на Донецком направлении

Газета.Ru

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.

МО: ВС РФ продолжают наступление на Донецком направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждают в министерстве, в населенных пунктах Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа в Днр "уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей".

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ за сутки потеряли 40 человек и один танк Т-64БВ.

Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли до 40 человек, один танк Т-64БВ. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики.

Также ВСУ лишились пяти единиц бронированной и автомобильной техники, двух беспилотников, утверждают в министерстве.

Накануне в Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ за сутки потеряли 50 человек и шесть бронемашин. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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