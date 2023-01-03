Рогозин раскрыл способ сбора развединформации в ВСУ

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) надевают форму российской армии в целях сбора развединформации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Используют форму военнослужащих Армии России или смешанный камуфляж русских добробатов . Заходят на глубину до 10 км нашей территории для сбора развединформации", - указал Рогозин.

Он также добавил, что украинские шпионы могут появляться непосредственно в расположении воинских частей РФ.

В связи с этим он порекомендовал ужесточить проверку транспорта на блокпостах, граничащих с фронтом, так как, по его словам, никто не тормозит автомобили, наполненные "нервными вооруженными людьми в камуфляже".