Стало известно о тренировке ВС США в семи минутах полета ракеты из Крыма

Американские военнослужащие тренируются в Румынии, это всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что в Румынию прибыли 4700 солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Впервые со времен Второй мировой войны эта дивизия переброшена в Европу. Находясь на территории страны – члена НАТО, эти солдаты теперь ближе к конфликту на Украине, чем представители любого другого подразделения армии США, пишет газета.
Отмечается, что американские бойцы ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и роют траншеи, подобные тем, что находятся на линии фронта в районе Херсона.
Развертывание войск в Румынии задумано как предупреждение Российской Федерации и способ убедиться, что союзники в Юго-Восточной Европе готовы удерживать оборону, говорится в публикации.
Известно также, что в рамках учений военные из США, Великобритании и Румынии тестируют системы запуска ракет HIMARS.
Ранее телеканал CNN сообщал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Российской Федерацией из-за поставок оружия.