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23 минуты назад

Стало известно о тренировке ВС США в семи минутах полета ракеты из Крыма

Газета.Ru

Американские военнослужащие тренируются в Румынии, это всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму. Об этом пишет газета The New York Times.

Стало известно о тренировке ВС США в семи минутах полета ракеты из Крыма
Фото: Jonathan Drake/ReutersJonathan Drake/Reuters

Отмечается, что в Румынию прибыли 4700 солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Впервые со времен Второй мировой войны эта дивизия переброшена в Европу. Находясь на территории страны – члена НАТО, эти солдаты теперь ближе к конфликту на Украине, чем представители любого другого подразделения армии США, пишет газета.

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Отмечается, что американские бойцы ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и роют траншеи, подобные тем, что находятся на линии фронта в районе Херсона.

Развертывание войск в Румынии задумано как предупреждение Российской Федерации и способ убедиться, что союзники в Юго-Восточной Европе готовы удерживать оборону, говорится в публикации.

Известно также, что в рамках учений военные из США, Великобритании и Румынии тестируют системы запуска ракет HIMARS.

Ранее телеканал CNN сообщал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Российской Федерацией из-за поставок оружия.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,
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