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1 час назад

Американский офицер Орр высоко оценил российскую винтовку Мосина

Газета.Ruиещё 1

Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр в статье для 19FortyFive высоко оценил российскую винтовку Мосина.

Американский офицер Орр высоко оценил винтовку Мосина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что винтовка, которая создана больше сотни лет и многократно использовалась в многочисленных конфликтах, до сих пор остается мощным и очень точным оружием. Его официальное название - "3-линейная винтовка образца 1891 года". Известно, что в винтовке использовался внутренний магазин на пять патронов.

Несмотря на то, что винтовка Мосина была создана еще во времена Российской империи, она закрепила свою репутацию после того, как была использована советской армией во время Великой Отечественной войны, продолжил автор.

Орр рассказал, что купил себе такую же винтовку в 2008 году и произвел из нее около тысячи выстрелов.

"Несмотря на сильную отдачу и возраст оружия и то, как слабо дребезжал затвор, когда я передергивал его туда-сюда, "старая бабушка" была очень точной", - рассказал военный.

Орр уточнил, что не проводил более детальных и методичных тестов на точность, но, несмотря на это, был поражен тем, как он легко попадал в цель, в том числе на расстоянии 91 метра. Также специалист порекомендовал приобрести российское оружие "ради владения мощным историческим экспонатом".

Ранее Орр писал, что американские любители снайперских винтовок предпочитают Winchester Model 70, Remington Model 700 и Remington M24, винтовку Мосина и снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

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