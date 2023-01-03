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30 минут назад

В Госдуме ответили на заявления о новом наступлении России на Украине

Lenta.ruиещё 1

Если Россия и готовится к новому наступлению на Украине, то об этом никто не узнает. Такую позицию в беседе с Ura.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В Госдуме ответили на заявления о новом наступлении России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так депутат ответил на слова бывшего командира полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максима Жорина. Ранее тот заявил, что российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, прошли обучение и готовы к большому наступлению. «Я уверен, что оно [второе большое наступление] будет», — сказал Жорин в разговоре с украинским изданием «НВ».

«По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники», — заявил Гурулев.

Он добавил, что основной задачей российских войск является поиск направления главных ударов. Также необходимо суметь обмануть противника и нанести ему максимальное поражение, желательно, не вытесняя его, а окружив и разгромив украинские группировки.

«Вот к этом и будем стремиться», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в результате наступления российским военным удалось занять новые выгодные рубежи на донецком направлении.

Армия,Андрей Гурулев,Госдума,
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