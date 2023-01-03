Военный эксперт назвал следующую цель на Украине для ВС РФ

Российские военные должны нанести удар по транспортным коммуникациям Украины, по которым осуществляются поставки западных вооружений и техники, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Он обосновал это тем, что Киев начал атаковать стратегические объекты в России.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

Отмечается, что ВСУ дважды нанесли удары с помощью беспилотников по аэродрому в Энгельсе, на котором базируется российская стратегическая авиация.

Бартош подчеркнул, что вопрос нарушения украинских транспортных коммуникаций становится все более актуальным. Он уточнил, что Киев перешел к «совершенно непозволительным действиям по нанесению ударов по нашим стратегическим ядерным силам».

Эксперт напомнил, что в соответствии с военной доктриной, законом об обороне, Россия может предпринять серьезные ответные меры. Он добавил, что атаки ВСУ создают «экзистенциальную угрозу нашим национальным интересам».

Бартош заметил, что российские официальные лица неоднократно высказывались о том, что караваны с оружием представляют собой законные цели для наших вооруженных сил.