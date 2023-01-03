Военный эксперт назвал следующую цель на Украине для ВС РФ

Российские военные должны нанести удар по транспортным коммуникациям Украины, по которым осуществляются поставки западных вооружений и техники, заявил в беседе с Ura.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Он обосновал это тем, что Киев начал атаковать стратегические объекты в России.
Отмечается, что ВСУ дважды нанесли удары с помощью беспилотников по аэродрому в Энгельсе, на котором базируется российская стратегическая авиация.
Бартош подчеркнул, что вопрос нарушения украинских транспортных коммуникаций становится все более актуальным. Он уточнил, что Киев перешел к «совершенно непозволительным действиям по нанесению ударов по нашим стратегическим ядерным силам».
Эксперт напомнил, что в соответствии с военной доктриной, законом об обороне, Россия может предпринять серьезные ответные меры. Он добавил, что атаки ВСУ создают «экзистенциальную угрозу нашим национальным интересам».
Бартош заметил, что российские официальные лица неоднократно высказывались о том, что караваны с оружием представляют собой законные цели для наших вооруженных сил.
Вместе с тем, по его словам, пока не наблюдается ударов по по коммуникациям, железнодорожным станциям, аэродромам. Аналитик констатировал, что коммуникации, по которым поступает оружие, должны быть нарушены.