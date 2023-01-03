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8 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 3 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 3 января 2023 о частичной мобилизации в России
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Родным погибших в Макеевке российских военных окажут помощь

Российские власти пообещали оказать помощь семьям погибших в Макеевке военнослужащих. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что родным и близким погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в результате удара по Макеевке погибли 63 российских солдата. Украинские войска нанесли удар по пункту временного пребывания одного из подразделений ВС шестью снарядами РСЗО HIMARS.

Российская дальняя авиация примет участие в боевых действиях на Украине

Российские стратегические самолеты в 2023 году будут участвовать в боях на территории Украины. Такое заявление сделал Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Он уточнил, что применение авиационных средств поражения было заранее спланировано в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки. Специалисты продолжат работу по совершенствованию информационного обеспечения высокоточного оружия и практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления. Все эти задачи будут решаться в ходе сражений на Украине, подчеркнул Кобылаш.

В Госдуме предложили обсудить увеличение срока службы в армии после СВО

Вопрос перестройки Вооруженных сил России, а именно увеличение срока службы в армии, следует рассмотреть после завершения военного конфликта на Украине. Сейчас углубляться в эту тему не стоит, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио «Комсомольская правда».

«На мой взгляд, именно сегодня такой необходимости нет», — подчеркнул он и добавил, что сперва в этом вопросе должен разобраться Генеральный штаб ВС РФ, а затем следует дождаться оценки российских граждан.

Армия,Украина,Сергей Кобылаш,Андрей Картаполов,Игорь Конашенков,Минобороны России,Генштаб,Госдума,
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