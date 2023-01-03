Ракетный удар по пункту дислокации ВСУ попал в эфир французского телеканала

В эфир французского телевизионного шоу Quotidien на французском телеканале ТМС попал момент ракетного удара российской армии по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дружковке Краматорского района. Соответствующие кадры появились в сети, отрывок опубликовал, в частности, Telegram -канал Shot.

Журналист Поль Гаснье вел прямую трансляцию из Дружковки в рамках передачи, в которой участвовал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. В момент, когда Гаснье вывели на экран, на заднем плане последовал мощный взрыв.