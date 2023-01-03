Спецоперация на Украине 3 января: последние новости на сегодня

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Фото: ТАСС ТАСС

В ДНР сообщили о ранении двух человек в результате обстрелов Донецка

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В результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Как говорится в сообщении, вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате происшествия два человека получили ранения. Другие подробности неизвестны.

Украинские войска обстреляли Горловку

Военные силы Украины нанесли удар по Калининскому району Горловки, использовав три снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В публикации уточняется, что обстрел начался в 01.05 со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Дружба в сторону Горловки были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров.

Издание напоминает, что артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО.

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки украинские войска 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, использовав 368 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что правительство за минувшие сутки зафиксировало 70 случаев ведения огня со стороны ВФУ. При этом украинские войска совершили 37 обстрелов на донецком направлении, на горловском — 27 обстрелов, а на ясиноватском — шесть.

Обстрелу подверглись районы семи населенных пунктов: Горловка, Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Макеевка.

Военкор показал видео уничтожения позиций ВСУ

Военный корреспондент издания URA.RU Евгений Линин продемонстрировал процесс уничтожения позиций украинских бойцов в зоне боевых действий. Соответствующее видео он выложил на своем Telegram-канале.