Военный наемник из Франции рассказал, как потерял ногу на Украине и какую помощь ему оказала его родина. Максим Броншэн, 32 года, отправился воевать на стороне украинских националистов против России. В Донбассе во время одного из разведывательных заданий в лесу он подорвался на мине. Наемник отмечает, что посольство Франции не оказало ему должной помощи.

Фото: Moritz Frankenberg dpa Globallookpress Moritz Frankenberg dpa Globallookpress

«Франция отправляет туда много оборудования и денег, она хочет защитить и помочь Украине любой ценой. Но не помогает французским гражданам, которым действительно нужна помощь на месте», - рассказал он изданию TF1 INFO.

При этом согласно уголовному кодексу Франции Броншэн является наемником. За это он может получить пять лет тюрьмы и 75 000 евро штрафа.

Также француз обратил внимание на боевой дух противостоящих западным и украинским боевикам русских воинов. Говоря о бойцах «Вагнер», Максим Броншэн отметил, что «они готовы и полны решимости».

«Они опытны, они знают, что делают, они здесь не для того, чтобы смеяться. Опасно, когда ты сражаешься против них, потому что ты знаешь, что они настоящие солдаты. Это совсем другое. Они борются до конца, не сдаются», - рассказал французский наемник.